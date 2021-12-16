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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

Macron, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ermenileri asla terk etmeyeceğiz. Her zaman kalıcı barış için çözümler arıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıl sonu tatillerinde insani olarak ilerleme kaydedilmesi ve gerilimin düşmesi için çağrıda bulunduğunu aktaran Macron, Aliyev ve Paşinyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin görsel de paylaştı.

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi, dün Brüksel'de AB yönetimi ile Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderlerinin katılımıyla düzenlenmişti.

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