  • BIST 96.249
  • Altın 380,400
  • Dolar 6,9428
  • Euro 7,5333
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin’de Kovid-19’la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin’de Kovid-19’la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin’de Kovid-19’la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine ilişkin, “Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu.” dedi.

Macron, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği demeçte, Kovid-19’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgınla ilgili Fransa, Almanya ve İtalya’nın, Çin veya Rusya ile karşılaştırılmasının mümkün olmadığını vurgulayan Macron, “Çin’in koronavirüsün yönetiminde bizden daha iyi olduğunu söyleyecek kadar saf olmayalım. Bilmiyoruz. Açıkçası bilmediğimiz şeyler oldu.” ifadesini kullandı.

Macron, salgından en çok etkilenen Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerine destek verilmemesi halinde İtalya, İspanya ve belki Fransa’da popülistlerin zafer elde etmesine katkıda bulunulacağını kaydetti.

Salgının yol açtığı krizin yönetiminde en zengin AB ülkelerinin daha fazla sorumluluğu bulunduğunu aktaran Macron, “AB’nin siyasi bir proje mi veya (ekonomik) bir pazar mı olduğu konusunda karar vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Ben siyasi bir proje olduğunu düşünüyorum. (AB’yi) Daha da ileriye taşımazsak Avro grubu ve Avrupa düşüncenin yıkılma riski bulunuyor. Bazılarını feda ettiğimiz bir pazara sahip olamayız.” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs döneminde İngiltere'de aile içi şiddetten ölümler iki katından fazla arttı16 Nisan 2020 Perşembe 10:03
  • Dokuz ülke Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni askıya aldı16 Nisan 2020 Perşembe 10:00
  • Koronavirüsle mücadelede Küba'nın 'beyaz önlük' diplomasisi15 Nisan 2020 Çarşamba 15:05
  • Belçika nüfusa oranla ölümde İtalya'yı geçti15 Nisan 2020 Çarşamba 14:59
  • İtalya’da ölü sayısı yükseldi, vaka artışı en düşük seviyeye geriledi14 Nisan 2020 Salı 21:18
  • IMF'den 25 Ülkeye Borç Yardımı14 Nisan 2020 Salı 08:46
  • Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kısıtlamalar 11 Mayıs'a dek sürecek13 Nisan 2020 Pazartesi 21:57
  • Covid-19'a önlem almayan İsveç'in stratejisi işe yarıyor mu? Komşu ülkelere göre ölüm oranı ne?13 Nisan 2020 Pazartesi 21:49
  • Hollanda'da Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 2 Bin 823'e Yükseldi13 Nisan 2020 Pazartesi 16:12
  • Koronavirüs: Fransa’da aşırı muhafazakar Katolik topluluktan illegal Paskalya ayini13 Nisan 2020 Pazartesi 15:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti