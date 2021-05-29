  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATufan Erhürman: “Hem her şeye zam yapılsın, hem de bu zamlar hayat pahalılığına yansımasın!”

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Güney Afrika'yı Ziyaret Etti

» »
 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Güney Afrika'yı Ziyaret Etti

 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi.


Macron, yürütme başkenti Pretorya'da Güney Afrikalı mevkidaşı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi.


İki ülke lideri arasında gerçekleşen görüşmede, Mozambik'te yaşanan terörle mücadele, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üretimi ve HIV ile mücadele konuları ele alındı.


Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında bir konuşma yapan Macron, Kovid-19 aşılarının üretiminin yaygınlaştırılması için fikri mülkiyet hakkından vazgeçilmesi konusunda Güney Afrika'yı desteklediklerini dile getirdi.
Macron ayrıca, Güney Afrikalı aşı üreticisi Aspen ile ortaklık konusunda Fransa'nın planları olduğunu dile getirerek, salgın sonrası ekonomik iyileşme çerçevesinde Güney Afrika'ya destek sözü verdi.


Cumhurbaşkanı Ramaphosa ise Kovid-19 aşı üretiminde ve tedarikinde yaşanan küresel eşitsizliğe dikkati çekerek, "Aşı konusunda 'apartheid' rejimi öylesine uygulanıyor ki, sadece birkaç ülke aşılardan ciddi anlamda yararlanabilirken, aşıya en çok ihtiyaç duyan ülkeler aşı bulamıyor." dedi.


İki lider, Ensar'ul Sunna terör örgütüyle mücadelede Mozambik'in yanında olduklarını dile getirdi.


Basın toplantısında Macron'a, Fransa'nın 1994 Ruanda Soykırımındaki rolünü kabul etmesinin yeterli olup olmadığı sorusu oldu.


Macron, bu konuda geçmişte yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını dile getirerek, geleceğe odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.


Fransız lider, önceki gün gerçekleştirdiği Ruanda ziyareti sırasında, ülkesinin Ruanda'da 1994'te 800 binden fazla kişinin öldüğü soykırıma ilişkin rolünü kabul ettiklerini ancak suç ortağı olmadığını ifade etmişti.


RUANDA SOYKIRIMI
Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.


Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyor. Fransa, 23 Haziran 1994'de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve mühimmat desteği sağladığı için kınanmıştı.


Fransa'nın 1994'te Ruanda soykırımını yapan Hutu hükümetine, Fransız ordusunun kontrolü altında olan bölgeden kaçması için emir verdiği "diplomatik telgraf" ortaya çıkmıştı.


Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Malta nüfusun yüzde 70'ine en az bir doz yeni tip koronavirüs aşısı yaptı25 Mayıs 2021 Salı 20:06
  • AB Liderler zirvesi başladı25 Mayıs 2021 Salı 17:05
  • AB'den Belarus'a "uçak kaçırma" yaptırımı25 Mayıs 2021 Salı 12:59
  • İtalya'daki Teleferik Kazasında Ölenlerin Sayısı 14'e Yükseldi24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:03
  • İtalya’da teleferik kazası: 8 ölü23 Mayıs 2021 Pazar 16:58
  • İspanya, 7 Haziran'dan İtibaren Kovid-19 Aşısı Olan Herkese Sınırlarını Açacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:42
  • Biyologlar Derneği: Çevrenin korunmaya ihtiyacının olmadığı bir Dünya’da yaşamak istiyoruz!22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:13
  • Avrupa Birliği Aşı Pasaportu Üzerinde Anlaştı21 Mayıs 2021 Cuma 09:18
  • Fas'ta İspanya'nın Ceuta Kentinde Geçmek İsteyen Gençler İle Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma Çıktı20 Mayıs 2021 Perşembe 10:44
  • Fransız polisler, Meclis binası önünde hükümeti protesto etti, İçişleri Bakanı'nı yuhaladı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti