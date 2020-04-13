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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kısıtlamalar 11 Mayıs'a dek sürecek

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kısıtlamalar 11 Mayıs'a dek sürecek
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kısıtlamalar 11 Mayıs'a dek sürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkedeki sokağa çıkma kısıtlamalarının 11 Mayıs'a dek devam edeceğini söyledi.

Fransa'daki salgının yavaşlama emareleri gösterdiği bir dönemde halka seslenen Cumhurbaşkanı "Umut geri dönüyor ama hiçbir şey kesin değil" dedi.

Ülkesinin salgına "yeterli derecede hazır olmadığını" vurgulayan Macron, "Diğer ülkeler gibi koruyucu giysi, dezenfektan ve maske eksiğimiz vardı. Zorlu kararlar verdik" dedi.

Macron ayrıca, ülkenin bazı bölgelerinde hastanelerin hala baskı altında olduğunu vurgularken, okulların 11 Mayıs'tan itibaren yeniden açılabileceğini belirtti.

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