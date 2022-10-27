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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Krizlerden geçiyoruz

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Krizlerden geçiyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Krizlerden geçiyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kriz ortamından geçmekte olduklarını ifade etti.

Macron, konuk olduğu France 2 kanalında "krizlerden geçiyoruz" diyerek, Avrupa'da geri dönen savaşın enerji ve fiyatlar üzerinde sonuçları olduğunu kaydetti.

Bunun Fransızların hayatlarını ve Fransız şirketlerini etkilediğini ifade eden Macron, "Bugün bağımlılıklarımızın sonuçları olan bir enflasyondan geçiyoruz" dedi.

Macron, enflasyonun Fransa'da yaklaşık yüzde 6,5, Euro Bölgesi'nde ise yaklaşık yüzde 10 olduğunu söyledi.

Haneler için elektrik ve gaz fiyatlarındaki artışın 2023'ünün ilk aylarında en fazla yüzde 15 olacağını hatırlatan Macron, bu tavan fiyat uygulamasının küçük şirketleri de kapsayacağını ifade etti.

Şirketlere yönelik gaz ve elektrik fiyatlarındaki yükselişi amorti etmek için bir mekanizma devreye sokacaklarını belirten Macron, enerji fiyatlarına karşı belirli sürücüler ve büyük şirketler için atacakları yeni adımları anlattı.

Macron, yükselen fiyatların öğrencileri çok fazla etkilediğine değinerek, öğrenci bursları ve yurtlarından sorumlu kurum olan CROUS'un restoran ve kafeteryalarında burslu öğrenciler için geçerli 1 euroluk menü adımının genişletileceğine değindi.

Emeklilik reformu

Macron, 2023 yazından itibaren her yıl emekliliğe ayrılma yaşının 4 ay ertelenmesi, 2031 yılında ise emeklilik yaşının 65 olması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Emmanuel Macron, emeklilik reformunun gerekliliğini savunarak, hükümetin bu reforma ilişkin yasa tasarısını 2023 yılının başında tanıtacağına işaret etti.

Gazetecinin Macron'a, hafta başında Fransa'da sol ve çevreci partilerden oluşan Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği'nin (Nupes) bütçe yasasına ilişkin hükümete karşı verdiği gensoru önergesinin kabul edilmesi için sadece 50 oy eksik olduğunu anımsatması üzerine, Macron, "Nupes'in aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ile el ele olmaya hazır olduğunu kanıtladığı" yorumunu yaptı.

Macron, gensoru önergesine oy vermeyen Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekilleriyle farklı reformlar için ittifak yapılmasını istedi.

Elektrikli araba üretiminde Çin'in Avrupa'dan daha hızlı olduğunu kaydeden Macron, Avrupa'da yeterince elektrikli araç üretmediklerine değindi.

Hastanelerde ve şehirlerde yeterince doktor olmadığını ifade eden Macron, konuşmasında hastanelerdeki pediatri servisinde yaşanan krizi ele aldı.

Macron, göçle ilgili parlamentoda müzakere olmasını istediğini belirterek, buna ilişkin yasalarda derin bir reformun gerekliliğinden bahsetti ve son iki yılda kamu düzenini bozan 3 bin düzensiz göçmeni kendi ülkelerini gönderdiklerini kaydetti.

Emmanuel Macron, "Göçmenlik ve güvensizlik arasında asla varoluşsal bir bağlantı kurmam" diyerek, yasa dışı göçle mücadele etmek istediğini belirtti.

Sosyal medyada, sokaklarda, protestolarda, günlük hayatta, sert tepki veren bir toplum yapısına sahip olunduğundan bahseden Macron, toplumu sakinleştirmeleri gerektiğine değindi.

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