  • BIST 2.045,16
  • Altın 789.06642
  • Dolar 13.7928
  • Euro 15.6405
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKarantina Sürelerine Yeni Düzenleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sokaktaki Polis Sayısını İkiye Katlamak İstiyor

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini bildirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sokaktaki Polis Sayısını İkiye Katlamak İstiyor

Macron, Nice kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Nice'in de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde geçen yıl 72 uyuşturucu bölgesinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun temizlendiğini aktaran Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Macron, ülkede uyuşturucu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı mahallelerde polislerin görev yapacağını kaydetti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Stephane Claireaux'ın evinin önünde saldırıya uğramasını kınayan Macron, toplu taşıma araçlarında kadına yönelik şiddeti ve tacizi önlemek amacıyla buralardaki polis sayısının artırılacağını bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uğur Şahin Ve Özlem Türeci’nin Fotoğraflarının Euro Üzerine Basılmasına Tepki Geldi09 Ocak 2022 Pazar 13:30
  • AB: Kazakistan'a Giden Dış Askeri Destek Ülkenin Egemenliğine Saygı Göstermeli09 Ocak 2022 Pazar 12:13
  • Avrupa'nın 2023 için 'Yeşil Başkenti' Tallinn: Bedava toplu ulaşım, dev yeşil alanlar08 Ocak 2022 Cumartesi 23:38
  • Norveç'te terhis olan askerlerden iç çamaşırlarını iade etmeleri istendi08 Ocak 2022 Cumartesi 23:34
  • Almanya Yeni Corona Kurallarını Belirledi08 Ocak 2022 Cumartesi 22:19
  • Tarihi Kentteki Müstehcen Sahne Yunanistan’ı Ayağa Kaldırdı08 Ocak 2022 Cumartesi 19:11
  • Portekiz'de yüksek vakalar nedeniyle kısmi kapanma uzatıldı07 Ocak 2022 Cuma 14:46
  • Alman siyasetçinin kızı yarışma programına çıkıyor07 Ocak 2022 Cuma 12:16
  • 179 Yolcudan 125'inin COVID-19 Testi Pozitif06 Ocak 2022 Perşembe 21:53
  • Almanya'da Yine Irkçı Muamele: 2 Hindistanlı Marketten Dışarı Atıldı06 Ocak 2022 Perşembe 21:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti