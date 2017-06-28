 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 100.618
  • Altın 141,102
  • Dolar 3,5120
  • Euro 3,9960
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABRTK'deki grev askıya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump’tan ortak karar

» »
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve ABD Başkanı Trump’tan ortak karar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de kimyasal saldırı gerçekleşmesi halinde koordineli biçimde ortak karşılık verme kararı aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Trump ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Görüşmede Suriye konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, kimyasal bir saldırı olması halinde koordineli bir biçimde ortak karşılık verilmesinin görüşüldüğü kaydedildi.

ABD daha önce Suriye rejiminin İdlib'teki kimyasal saldırısının ardından 6 Nisan'da saldırıda kullanılan hava üssü Şayrat'ı bombalamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bugün yaptığı açıklamada, Suriye rejiminin Şayrat Hava Üssü'nde yeni ve büyük bir kimyasal saldırıya hazırlandığını tespit ettiklerini duyurmuştu.

Emmanuel Macron, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'de kimyasal silah depolarının yerini tespit etmeleri halinde tek başlarına imha edeceklerini, kimyasal silah kullanılmasının kırmızı çizgileri olduğunu bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca, Donald Trump'ı ülkesinin 14 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarına da davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Son dakika… Hollanda’dan tarihi ‘Srebrenitsa’ kararı27 Haziran 2017 Salı 13:31
  • Romanya'da hükümeti kurma görevi Tudose'ye verildi27 Haziran 2017 Salı 12:27
  • İtalya'da metro inşaatında arkeolojik kalıntılar bulundu27 Haziran 2017 Salı 12:20
  • İngiltere ile AB arasındaki Brexit müzakereleri27 Haziran 2017 Salı 12:16
  • İspanyol Ressam Dali'nin mezarı DNA testi için açılacak27 Haziran 2017 Salı 12:14
  • İsviçre'de yapılacak Kıbrıs Konferansı27 Haziran 2017 Salı 12:12
  • Fransa Ekonomi Bakanı yılsonuna kadar bazı ekonomik önlemler almaları gerektiğini açıkladı27 Haziran 2017 Salı 12:10
  • Avrupa’dan dikkat çeken uyarı: Terör tehlikesi en üst seviyede27 Haziran 2017 Salı 11:43
  • AB Türkiye’den beş kat fazla mülteci aldı27 Haziran 2017 Salı 11:41
  • Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor...27 Haziran 2017 Salı 09:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti