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Fransa Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur Seçimleri: Sandıkta son durum

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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 10 Nisan'da yapılan birinci turda en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ikinci sıradaki Marine Le Pen yarışıyor.
Fransa Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur Seçimleri: Sandıkta son durum

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 10 Nisan'da yapılan birinci turda en yüksek oyu alan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ikinci sıradaki Marine Le Pen yarışıyor.

Ülke genelinde oy verme işlemleri sürerken 17:00 itibari ile katılım oranının yüzde 63,2 olduğu açıklandı. Bu 2017 deki seçimlerden 2 puan daha düşük bir oran.

Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen, 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanıyor.

Seçim merkezlerinde yapılacak oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı ve 20.00'da sona erecek.

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