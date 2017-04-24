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Fransa Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday Macron, evliliği ile gündemde

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Fransa Cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday Macron, evliliği ile gündemde
Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunun lideri Emmanuel Macron evliliği ile gündemden düşmüyor. Macron'un eşi kendisinden 24 yaş büyük ve eski öğretmeni.

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, siyasi merkezdeki Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron ile aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı. Macron, oyların yüzde 23,9'unu alarak seçimden birinci çıktı. Le Pen de yüzde 21,4'lük oy oranıyla ikinci oldu.

EŞİ KENDİSİNDEN 24 YAŞ BÜYÜK

Macron, ikinci turda seçilirse Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç cumhurbaşkanı olacak. Şimdilik bu unvan, 1848'de iktidara geldiğinde 40 yaşında olan Louis Napoleon Bonaparte'ta.

Ancak Macron ise ilk turda aldığı zafer ve skandallarla kirlenmemiş geçmişinden çok eşi Brigitte Trogneux ile manşetleri süslüyor. Nedeni, eşinin kendisinden 24 yaş büyük ve evliliklerinin öğrenci-öğretmen ilişkisine dayanıyor olması.

İLİŞKİLERİ NASIL BAŞLADI?

Emmanuel Macron, lisedeyken şimdiki eşi olan Brigitte Trogneux'a aşık olur. Ancak eşi o zaman evlidir. Ve öğrenci-öğretmen ilişkisi de yasal olarak suçtur. Ancak Macron, Trogneux'un peşini bırakmaz ve boşanmasının ardından evlilik teklifi yapar.

Brigitte Trogneux, Emmanuel Macron'un ona olan aşkını şöyle ifade ediyor: 17 yaşındayken, Emmanuel bana, 'Ne yaparsan yap, ben seninle evleneceğim' dedi. Çift, 2007 yılında evlendi.

"ÇOCUĞUMDAN UZAK DUR"

Anne Fulda, "Emmanuel Macron: A Perfect Young Man" (Emmanuel Macron: Mükemmel Bir Genç Adam) adlı kitabında, Macron'un ailesinin Brigitte Trogneux'ya, 18 yaşına basana dek oğullarından uzak durmasını söylediğini yazmıştı.

Brigitte Trogneux, seçim kampanyası boyunca eşine destek oldu ve gelen eleştirilere kulaklarını kapattı. Eşinin dün akşam yaptığı konuşmada da sahneye birlikte çıkarak desteğini sürdürdü.

KIZI DA KAMPANYAYA DESTEK OLDU

Brigitte Trogneux''un önceki evliliğinden olan kızı da seçim kampanyası boyunca Emmanuel Macron'a destek oldu ve annesiyle birlikte toplantılara katıldı.

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