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Fransa Dışişleri Bakanı, Rus yaptırımlarından kaçınılmasını görüşmek için Türkiye’ye geliyor

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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Türkiye'deki şirketlerin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması konusunu görüşmek amacıyla bugün Türkiye'ye gelecek.
Fransa Dışişleri Bakanı, Rus yaptırımlarından kaçınılmasını görüşmek için Türkiye’ye geliyor

Fransız bakanın ziyareti, Rus şirket ve kişilerle olan ticari ilişkileri nedeniyle Türk iş dünyasının yaptırım riski ile karşılaşabileceği yönünde Washington’un geçen ayki uyarısını izledi.

NATO üyesi olan Türkiye, Moskova ve Kiev arasında bir denge tutturma çabası kapsamında hem Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini eleştirerek Ukrayna’ya silah yardımı yapıyor, hem de Rusya’ya yönelik yaptırımlara karşı çıkarak Rusya ile ticari, turistik ve yatırım ilişkilerini sürdürüyor.

İki günlük Türkiye ziyareti öncesinde RTL radyoya konuşan Fransız Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, “Avrupa yaptırımları hayata geçirdi, ABD de öyle ve diğer müttefik ve ortaklarımız da. Fakat bazıları yaptırım politikası benimsemedi, mesela Türkiye” dedi ve ekledi:

“Bu ülkelerin yaptırımlardan kaçınmak için bir platform olarak kullanılmaması çok önemli.”

‘TÜRKLER İÇİN RUSYA İLE ÇALIŞMAK CAZİBELİ’

Bazı Türk şirketleri Rusya pazarından çekilen batılı şirketlerin varlıklarını satın alır veya satın almak üzere teklif yaparken, birçoğu da Rusya’daki büyük varlıklarını muhafaza etti. Ankara, Batı’nın yaptırımlarının Türkiye üzerinden aşılmasının mümkün olmayacağını belirtmişti.

ABD’nin Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyamo, Ağustos sonunda TÜSİAD’a ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus kişi veya kuruluşlar ile ilişki kurulması halinde Türk kuruluşların yaptırım riskine maruz kalabileceğini belirten bir mektup yollamıştı.

Reuters’a konuşan Fransa’dan bir diplomasi kaynağı, Rusya ile çalışmanın Türkiye’deki şirket ve kişiler için bir “cazibesi” olduğunu, bu eğilimin artmasını önlemek için Colonna’nın konuyu görüşeceğini belirtti.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ’YLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Gazeteci Amandine Begot’nun, Zaporijya Nükleer Santrali’nin hala endişe uyandırdığı ve Türkiye’nin arabuluculuk önerisinin nasıl karşılandığına ilişkin sorusuna Colonna, Türkiye’nin Birleşmiş Milletlerin (BM) çabaları doğrultusunda bölgede olumlu mesajlar vermesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Türkiye ile temasta olduklarını, öğleden sonra Ankara’ya, oradan da İstanbul’a hareket edeceğini belirten Colonna, “Bütün bunlar hakkında konuşacağız, başka şeyler hakkında konuşacağız. Ancak Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bölgede aktif rol oynuyor ve bunu yapabiliyor. Bunu olumlu görüyoruz.” diye konuştu.

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