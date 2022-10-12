  • BIST 3.557,20
  • Altın 998.148
  • Dolar 18.5843
  • Euro 18.0647
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

» »
Fransa'nın NATO'daki askeri varlığını güçlendirmek için Avrupa'nın doğu kanadındaki ülkelere askeri birliklerle tank ve zırhlı araç göndereceği bildirildi.
Fransa, Doğu Avrupa ülkelerine asker, tank ve zırhlı araç gönderecek

Senato Dışişleri Komisyonunda konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, NATO’nun doğu kanadındaki durum ve Ukrayna’daki çatışmaların şiddetini göz önünde bulundurarak Romanya’ya zırhlı araçlar ve Leclerc tipi tanklar konuşlandırma kararını aldığını aktardı.

LİTVANYA’YA UÇAK, ESTONYA’YA PİYADE

Lecornu, ülkesinin ayrıca Litvanya'ya Rafale savaş uçakları ve Estonya’ya piyade birlikleri konuşlandıracağını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan’da Sağlık Bakanı’nın babası Nazi selamı verdi, ülke karıştı11 Ekim 2022 Salı 17:21
  • Norveçli STK: Yunanistan’ın adaları silahlandırması provokasyon11 Ekim 2022 Salı 16:24
  • Fransa’da hükümetten grevlerin sonlandırılması çağrısı11 Ekim 2022 Salı 16:10
  • Polonya vatandaşlarını uyardı: Belarus’tan kaçın!11 Ekim 2022 Salı 15:34
  • FETÖ elebaşı Yunan gazetecileri ağırladı, söyleşi yarım kaldı11 Ekim 2022 Salı 14:37
  • Dünya nüfusuna her dakika 140 kişi ekleniyor11 Ekim 2022 Salı 10:54
  • Web kamerasını açmayı reddeden çalışanı işten çıkaran şirkete 75 bin avro tazminat11 Ekim 2022 Salı 10:46
  • BM: Ukrayna nüfusunun üçte biri ülkeyi terk etti11 Ekim 2022 Salı 09:40
  • Almanya: Ukrayna’nın hava sahasını güçlendirmek için çalışıyoruz10 Ekim 2022 Pazartesi 19:58
  • AB, bütçesinin savaş ve enflasyona göre yeniden planlanmasını istiyor10 Ekim 2022 Pazartesi 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti