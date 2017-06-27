Fransa Ekonomi Bakanı yılsonuna kadar bazı ekonomik önlemler almaları gerektiğini açıkladı

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın kamu harcamalarını azaltmaması halinde bütçe açığını Avrupa Birliğine (AB) taahhüt ettiği gibi yüzde 3'ün altına indiremeyeceğini söyledi.

Le Maire, TF1 televizyon kanalında katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

Yılsonuna kadar bazı ekonomik önlemler almaları gerektiğini belirten Le Maire, "Kamu harcamalarını azaltmamamız halinde bütçe açığını Avrupa Birliğine taahhüt ettiğimiz gibi yüzde 3'ün altına indiremeyiz." dedi.

Le Marie, Fransa'nın 20-30 yıldır kamu harcamalarına bağımlı hale getirildiği görüşünü savunarak, bu durumu gelecek nesiller üzerinde yük oluşturan bir mahkumiyet olarak nitelendirdi.,

Maliye Bakanı Gerald Darmanin'e bazı öneriler sunacağını dile getiren Le Maire, bu tavsiyelerin kamu harcamalarına konu bütün sektörleri kapsayacağını sözlerine ekledi.

Sayıştayın kamu maliyesi denetim rakamlarını perşembe günü açıklaması bekleniyor.