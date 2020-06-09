Fransa ekonomisi ‘ancak 2022 ortasında normale dönecek’

Fransa Merkez Bankası, Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin, salgın öncesi döneme geri dönüşünün ancak 2022 yılı ortasında mümkün olacağını söyledi.
Merkez Bankası, ülke ekonomisinin yıl sonuna kadar yüzde 10 küçüleceğini; işsizlik oranının ise gelecek senenin ortasına kadar yüzde 11.5’i göreceğini tahmin ediyor.
Fransa’da kısıtlamaların yumuşatılmasında ikinci aşama 2 Haziran’da başladı. 100 kilometrelik seyahat kısıtlaması kaldırıldı, barlar ve restoranlar -sadece açık alanda müşteri kabul etmek şartıyla- açıldı.
Ülkede hükümete danışmanlık veren bilim kurulu, cuma günü yaptığı açıklamada salgının Fransa’da “kontrol altına alındığını” duyurdu.
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