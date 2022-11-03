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Fransa en sıcak sonbaharını geçirdi

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Fransa’da bu yılın ekim ayı, 1945 yılından bu yana meteorolojik verilerin kayıt altına alınmasından bu yana en sıcak ekim ayı olarak belirlerlerdi.
Fransa en sıcak sonbaharını geçirdi

2022 ekim ayı, ortalama 17,5 derecelik sıcaklıkla normalim 3,5 derece üzerinde sıcak geçti. Ekim böylece, normalin üzerinde sıcak geçen arka arkaya dokuzuncu ay oldu.

Fransa Meteoroloji Kurumunun verilerine göre, önceki rekor, 16,3 derece ortalamayla Ekim 2021'e aitti.


Fransa'da bu mevsim, özellikle güneybatıdan kuzeydoğuya uzanan bir şeritte hava sıcaklığı yüksek seyretti.

Yağışlara gelince, bölgenin çoğunda yağışlar normalin altında oldu ve ayda ortalama 58 mm ile normale göre yüzde 37 daha az yağış düştü.

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