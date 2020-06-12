Fransa gözaltı sırasında 'boğma tekniklerini' yasakladı, bu kez polisler protesto etti

İçişleri Bakanı Castaner’in bundan böyle polislerin zanlılara 'boğma tekniklerini' kullanmayacağını açıklamasına protesto eden polisler, Paris'te yürüyüş düzenledi.

İçişleri Bakanı Castaner’in bundan böyle polislerin zanlılara 'boğma tekniklerini' kullanmayacağını açıklamasına protesto eden polisler, Paris'te yürüyüş düzenledi. Asıl şiddet kurbanının kendileri olduğunu savunan kanun uygulayıcı kuvvetler, 'Polis yoksa huzur da yok' pankartı açtı.

ABD'de beyaz polisin boğarak öldürdüğü silahsız siyah yurttaş George Floyd için düzenlenen protestolarla birlikte polisin kullandığı tekniklerden varlığına gerek olup olmadığına uzanan sorgulama da dünyaya yayılıyor.

Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanlığındaki hükümet, polis şiddeti dosyasını yeniden açarken, polisin kollarını arkadan zanlının boynuna sardığı ya da üstüne oturup göğsüne bastırarak zanlıyı hareketsiz hale getirdiği boğma tekniklerini de kullanımdan kaldırması, bu kez diğer tarafın protestolarına yol açtı.

Bu sabah başkent Paris'te onlarca araç eşliğinde Zafer Takı'ndan Champs-Elysees Bulvarı'na yürüyen polisler, boğma tekniklerinin yasaklanmasını protesto etti.

Araçlardan birine asılan posterde polisin görev başında aldığı ağır yaraların fotoğrafları basılarak "Kim kimi katlediyor" sorusu yöneltildi.

Bir başka sloganda niye kimsenin polis memurlarına karşı nefret ve fiziksel saldırıdan konuşmadığı sorgulandı.

Yürüyüşün en önündekiler "Polis yoksa huzur yok" pankartını taşıdı.

Dün de Fransa çapında eşzamanlı protesto eylemi yapan polisler, sembolik bir jest olarak kelepçeleri yerlere fırlatmıştı.

Ekim 2018'den beri Sarı Yelekler ve ardından emeklilik reformuna karşı protestolarla sarsılan Fransa, ABD'de isyana dönüşen George Floyd eylemlerinin artçılarını en kuvvetli şekilde hisseden ülkelerden.

Paris, yarın da polis şiddetine yönelik protestoya sahne olacak.