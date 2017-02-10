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Fransa güvenlik sorununu gezici kameralarla çözecek

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Fransa güvenlik sorununu gezici kameralarla çözecek
Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, ülkedeki güvenlik sorununu çözmek için 2 bin 600 gezici güvenlik kamerasının hizmete gireceğini bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI BRUNO LE ROUX, 2 BİN 600 GEZİCİ GÜVENLİK KAMERASININ HİZMETE GİRECEĞİNİ AÇIKLADI

 

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, ülkedeki güvenlik sorununu çözmek için 2 bin 600 gezici güvenlik kamerasının hizmete gireceğini bildirdi.

 

Fransız bakan, Senato Genel Kurulunda, güvenlik ve asayiş sorunlarıyla ilgili sözlü soru önergelerini yanıtladı.

 

Le Roux, "Polis ve jandarmanın hizmetine yeni 2 bin 600 gezici güvenlik kamerası tedarik edilecek. Bunlardan 2 bini polis, 600'ü ise jandarmaya teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

 

Fransız bakan, yeni gezici güvenlik kamera sisteminin asayiş ve güvenliğin sağlanmasında önemli katkı sağlayacağını savundu.

 

Gezici güvenlik kameraları, ülkede polis ve jandarma tarafından birkaç yıldır deneme amaçlı kullanılıyor.

 

Fransız basını, gezici güvenlik kameralarının özellikle sorunlu banliyölerde kullanılacağını belirtiyor.

 

Paris'in kuzeyindeki bir banliyöde, hafta sonu rutin kimlik kontrolü sırasında bir gencin 4 polisin coplu cinsel saldırısına uğramasının ardından düzenlenen protestolarda yaşanan taşkınlıklar, banliyölerdeki asayiş sorununu yeniden gündeme getirmişti.

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