Fransa hükümeti: Hükümeti devirmek istiyorlar, silah dağıtılabileceği istihbaratı var

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adımlarına rağmen Sarı Yelekler protestoları durmazken, hükümet sözcüsü, radikal güçlerin protesto hareketini kullanarak hükümeti devirme girişiminde bulunabileceklerini iddia etti.

"Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz"

Fransa hükümetinin haftasonunda düzenlenecek Sarı Yelekler protestoları için ülke çapında 89 bin polisi harekete geçirmesi, Fransız polisinin Mantes-la-Jolie kentinde 700 lise öğrencisini 'kurşuna dizilecek esirler' gibi gözaltına alması büyük tepki çekerken, kutuplaşmayı körükleyecek bir açıklama da hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux'dan geldi.

Le Parisien gazetesine konuşan Griveaux, Sarı Yeleklerin cumhurbaşkanının ikame ettiği Elysee Sarayı'na yürüme planıyla ne amaçlıyor olabilecekleri sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar bu hareketi kullanılacak bir araca dönüştürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar."

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde protestolara destek için pek çok apartmanda dairelere sarı yelekler asıldı.

İstihbarat ajanlarının protestolar sırasında ateşli silahların yasadışı biçimde dağıtılması ihtimalinin farkında olduğundan söz eden Griveaux, ne yapsalar durduramadıkları protestolarla ilgili 'gerçek göstericilere' bundan sonraki eylemlere katılmaktan geri durmaları çağrısı da yaptı:

IRAK-SURİYE SÖYLEMİ: CANLI KALKAN OLMAYIN

"Ateşli silahların dağıtılabileceğini biliyoruz… Gerçek 'Sarı Yelekler' bunlara canlı kalkan olmamalı. Protestolarda hazır bulunanlar polisin kimseyi gözaltına almasına izin vermiyor. Dolayısıyla herkese sorumlu davranma çağrısı yapıyoruz. Benim tavsiyem bu yönde."

Hükümet sözcüsü, medya organlarından da protestoları verirken kolluk kuvvetlerinin pozisyonlarını açık etmeyecek şekilde yayın yapmalarını talep etti.

MEDYAYA KONUŞAN KAYNAKLARDAN RADİKAL PROVOKASYON İDDİALARI

Griveaux'nün açıklamalarından önce Fransa medyasında yarın düzenlenecek protestoların görülmemiş bir şiddete sahne olabileceği, zira hem radikalleşmiş aşırı sağ hem de aşırı soldan unsurların provokasyonla olayları çığrından çıkarabileceğine dair iddialar yer almıştı.

'MACRON'A DARBE GİRİŞİMİ OLACAK'

Dünkü haberlerde isim verilmeden aktarılan bazı kaynaklar, 'Elysee Sarayı'na darbe girişiminden' bile söz etti.

Sarı Yelekler'in temsilcilerinden biri ise Fransız devrimi geleneğini çağrıştıran bir 'Bastille Günü' anıştırması yaptı:

SARI YELEKLER: ELYSEE GÜNÜ

"Cumartesi Elysee Günü, hepimiz Elysee'ye gitmeyi istiyoruz."