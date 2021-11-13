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Fransa İle Eğitim İş Birliği

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Fransa İle Eğitim İş Birliği
Fransa İle Eğitim İş Birliği

Güney Kıbrıs Eğitim Kültür Spor ve Gençlik Bakanı Prodromos Prodromu, bugün yapılacak UNESCO 41’inci Genel Kurulu ve 16 Kasım Salı günkü  “Eski Diller Avrupa İttifakı” konferansına katılmak üzere dün Paris’e gitti.

Alithia’nın haberine göre Prodromu bugün Fransız dengi Jean-Michel Balnquer ile ikili iş birliği konularını görüşerek 2021-2025 döneminde eğitim, dil ve kültür iş birliği alanında karşılıklı anlayış memorandumu imzalayacak. Başka Fransız bakanlarla da görüşecek olan Prodromu, 17 Kasım Çarşamba günü Fransa’da yaşayan Kıbrıslı Rumlara “Tarih ve ortak Avrupa perspektifi üzerinden Fransa-Kıbrıs bağları” konulu bir konuşma yapacak.

“MAĞUSA İLE İLGİLİ TARİHİ KAYITLAR…”

Aynı gazete “Mağusa Helen Ortaokulları Mezunları ve Dostları Derneği’nin kurtarmak ve halkın erişimine sunmak istediği Mağusa ile ilgili tarihi kayıtların”, Kıbrıs Üniversitesi Stelios Yoannu Bilişim Merkezi-Kütüphanesi koleksiyonuna katıldığını yazdı.

DİJİTAL EĞİTİM PROGRAMI YENİDEN BAŞLIYOR

Öte yandan Fileleftheros Rum Eğitim Bakanlığı’nın, müfredat ötesinde internette güvenlik, çocukların pandeminin etkisine karşı psikolojik açıdan güçlendirilmesi gibi ilgi alanlarında eğitim programları vermek üzere geçen yıl da cumartesi günleri uyguladığı dijital eğitime bugün yeniden başlandığını bildirdi.

Habere göre öğrenci, öğretmen, veli ve diğer ilgilenenlere yönelik dijital eğitim programları kapsamında bugün “görünmez düşmanlardan nasıl korunuruz” konusunun işleneceği dijital eğitim kapsamında gelecekte de yol güvenliği, bağımlılık yaratan maddelerden korunma, mesleki yönelim vb. konularının da işlenmesi düşünülüyor.

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