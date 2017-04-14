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Fransa ile Japonya Mars'ın uydusunda araştırma yapacak

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Fransa ile Japonya Mars'ın uydusunda araştırma yapacak
Fransa ve Japonya'nın Mars'ın uydusunda bilimsel araştırma yapacağı bildirildi.

Fransa Uzay Araştırmaları Ulusal Merkezi'nden yapılan açıklamada, Mars Uyduları Araştırma Projesi kapsamında, Mars'ın iki uydusundan gezegene en yakın ve en büyük olan Phobos'a 2024 yılında ulaşılması planlanıyor.

Açıklamaya göre proje kapsamında, uydudan elde edilecek verilerin dünyaya getirilerek incelenmesi amaçlanıyor.

Güneş Sistemi'ndeki tüm diğer uydular içinde gezegenine en yakın konumlanmış uydu olan Phobos'un yörüngesi Mars yüzeyinden sadece 6000 kilometre yükseklikte bulunuyor.

Hemen hemen yumurta şeklinde olan uydu, 1877 yılında ABD'li astronom Asaph Hall tarafından bulunmuştu.

Uyduya inmenin, Mars'a inmekten daha kolay olacağı ve uydu üzerinden Mars'ın izlenmesinin de sağlanabileceği belirtiliyor.

Rusya, 2011 yılında uyduya bir araç göndermek istemiş ancak başarısız olmuştu.

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