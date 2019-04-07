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Fransa ile ortak tatbikat yapıyorlar

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Güney Kıbrıs ile Fransa arasında geçtiğimiz Cuma ortak bir arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildiği haber verildi.
Fransa ile ortak tatbikat yapıyorlar

Alithia gazetesi, Larnaka’da bulunan Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, tatbikatın 2019 yılındaki ikinci iş birliği olduğunu ve Fransız “Charles de Gaulle” uçak gemisinin Güney Kıbrıs’ta bulunması sebebiyle gerçekleştirildiğini yazdı.

Tatbikata, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı gemilerin yanı sıra Rum Polisi hava operasyonları biriminden AW139 helikopterleri, “FORBIN” isimli Fransız fırkateyni ve diğer birimlerin katıldığı ifade edildi.

Tatbikata katılan hava ve deniz araçlarının koordinasyonunu, Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin Fransa Donanmasıyla iş birliği içerisinde sağladığını yazan gazete, tatbikatın senaryosunun açık denizde bir deniz kazası gerçekleşmesini öngördüğünü, bu yüzden Larnaka’daki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından “Nearhos” isimli planın uygulamaya konulduğunu ekledi.

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