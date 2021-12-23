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Fransa, İngiltere'ye Dava Açmaya Hazırlanıyor

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Fransa, İngiltere'ye Dava Açmaya Hazırlanıyor
Fransa, İngiltere'ye Dava Açmaya Hazırlanıyor

Fransa, balıkçılık anlaşmazlığı yaşadığı İngiltere'ye Avrupa Birliği üzerinden dava açmaya hazırlanıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının üzerinden neredeyse iki yıl geçti.

Manş Denizi'ndeki balıkçılık lisansları ile ilgili yaşanan ticari anlaşmazlık nedeniyle Paris-Londra hattındaki kriz çözülemedi.

Şimdi Fransa, İngiltere'ye Avrupa Komisyonu nezdinde dava açmaya hazırlanıyor.

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Clement Beaune, AB üzerinden hukuki işlem yoluna gitmenin, yasal bir prosedür olduğunu söyledi.

Brexit sonrası balıkçılık lisansları konusunda, 4 Ocak'ta Avrupa Birliği temsilcileriyle üst düzey bir toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Limanda kalan ruhsatsız balıkçılar için de bir "destek planı" hazırlandığı ifade etti.

Brexit'in ardından İngiltere'ye bağlı Jersey Adası yönetimi, Fransız balıkçıların bir kısmına lisans vermeyi reddettiğini açıklamıştı.

Fransız balıkçı teknelerinden, geçmişteki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt istemesiyle birlikte, iki ülke arasında gerginlik başlamıştı.

Avrupa Komisyonu, ticaret anlaşmasının bazı maddelerinin ihlal edildiğini öne sürerek Fransa'ya destek veriyor. 

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