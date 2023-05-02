Fransa karıştı: Erdoğan destekçileri ile karşıtları birbirine girdi, biber gazı sıkıldı

14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin yanı sıra uluslararası kamuoyunda da büyük ilgiyle takip ediliyor... Birçok ülkede yaşayan seçmenler için oy verme süreci başlarken Fransa'nın popüler şehirlerinden Marsilya'da ise Türk seçmenler birbirine girdi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken, Fransa da resmen Türkiye’deki seçim atmosferine girdi…

Fransa’nın 861 bin nüfuslu liman kenti Marsilya’da dün Türk seçmenler birbirine girdi… Marsilya’da Erdoğan yandaşları ile Erdoğan karşıtları sandıkların yakınında karşı karşıya geldi.

Fransız medyasında yer alan haberlerde 8’inci bölgedeki Prado mahallesine kurulan sandıkların yakınında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı olan ve Erdoğan’ı destekleyen iki grubun birbirine girdiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda ağır silahlı polis ekiplerinin geldiği de belirtildi.

Yayınlanan görüntülerde kalkan ve kasklı çok sayıda polisin biber gazı attığı da görülüyor. İlk belirlemelere göre yerle saatle 14.30 sularında yaşanan ilk olayda 1 kişi yaralanırken sandıkların bulunduğu bölgede oy verme işlemi durdu.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sandıklar yerel saatle 17.45’te kapatılırken daha sonra iki grup arasında yeni bir tartışma başladı. Bu sırada yaşanan çatışmalarda dört kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Fransız haber ajansı AFP, polise rağmen çatışmaların yaşandığını aktarırken yaşanan olayların ardından iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.