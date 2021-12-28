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Fransa Kendi İslam Konseyini Kurmaya Hazırlanıyor

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Fransa Kendi İslam Konseyini Kurmaya Hazırlanıyor
Fransa Kendi İslam Konseyini Kurmaya Hazırlanıyor

Fransa, 2003 yılında kurulan Fransa Merkez Konseyi’nin (CFCM) yerine ülkedeki Müslümanları temsil edecek yeni bir kuruluş için harekete geçti. “İslam Forumu” ismiyle kurulması planlanan kuruluşun, Fransa’da yabancı güçlerden bağımsız ve radikal akımlarla ilgisi olmayan İslam’ı teşvik etmesi planlanıyor.
Fransa merkezli Journal du Dimanche gazetesinin haberine göre, yeni kurulacak oluşum yurt dışındakilerden bağımsız olacak ve vicdan hürriyeti, laikliği ve düşünce özgürlüğünü destekleyecek. Habere göre, İslam karşıtlığının kayıt altına alınması, imam eğitimi ve “Cumhuriyet İlkelerine Saygıyı Güçlendiren Yasa”nın uygulanması da oluşum yetkileri arasında olacak.

TÜRKİYE İLE BAĞLANTILI FEDERASYONLARIN ETKİSİ

Fransa Merkez Konseyi ve Fransa hükümeti arasında uzun süren bir iç çekişme yaşanmış, daha sonra İslam Konseyi’nin feshedildiği açıklanmıştı.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Fransa’da İslam Konseyi içindeki tartışma konseye mensup ikisi Türkiye ile bağlantılı üç federasyonun Fransa İslamı İlkeler Beyannamesi’ni imzalamayı reddetmesi ile derinleşmişti.

Fransa İslam Konseyi’nin (CFCM) kamuoyuna açıkladığı beyannamede İslam dininin siyasi amaçlar doğrultusunda kullanılmasının reddedildiği belirtilerek, kadın-erkek eşitliğine inanıldığı kaydediliyor. Beyannamede kadın sünneti, evlilik öncesi bekaret belgesi ya da zorla evlilik gibi uygulamaların yanı sıra ırkçılık ve antisemitizmin de reddedildiği ilan ediliyor.

Fransa İslam Konseyi'ne üye dört federasyon Mart ayında CFCM'in İcra Kurulundan çekildiklerini duyurmuştu. Paris Büyük Camii Federasyonu, Fransa Müslümanları Birliği, Fransa Müslümanları ile Afrika, Komorlar ve Antiller İslam Dernekleri Federasyonu yaptıkları ortak açıklama ile Fransa İslam Konseyi'nin İcra Kurulu’ndan nihai olarak çekilme kararı aldıklarını ilan etmiş ve aynı zamanda ülkede Müslümanları temsil edecek yeni bir örgütün oluşturulması için koordineli hareket edeceklerini duyurmuşlardı.

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