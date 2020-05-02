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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Fransa, kısıtlamaların gevşetilmesi ardından ülkeye giriş yapacak herkese 14 gün karantina öneriyor

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Fransa, kısıtlamaların gevşetilmesi ardından ülkeye giriş yapacak herkese 14 gün karantina öneriyor
Fransa, kısıtlamaların gevşetilmesi ardından ülkeye giriş yapacak herkese 14 gün karantina öneriyor

11 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesini planlayan Fransa, bu tarihten itibaren ülkeye yurt dışından giriş yapan herkesin 14 günlük karantinaya alınmasını öneriyor.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, olağanüstü halin 24 Temmuz'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı ile birlikte bu öneri de Pazartesi günü Parlamentoya sunulacak.

Fransa'da salgın nedeniyle 24 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanıyor.

Yeni tasarıda, kısıtlamaların ardından neler olacağına dair yedi madde bulunduğu ve karantina ile ilgili 14 gün önerisinin 30 güne kadar uzatılabileceği belirtiliyor.

Hükümet sokağa çıkma kısıtlamalarını 11 Mayıs'tan itibaren hafifletmeye başlamayı hedefliyor.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, "tüm koşulların sağlanması halinde" 11 Mayıs'tan itibaren insanların sokağa çıkarken izin almalarına gerek kalmayacağını söyledi.

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