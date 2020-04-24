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Fransa, koronavirüse karşı nikotin tedavisini test ediyor

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Fransa, koronavirüse karşı nikotin tedavisini test ediyor
Fransa, koronavirüse karşı nikotin tedavisini test ediyor

Bazı araştırmaların sigara içenlerde koronavirüse yakalanma riskinin daha az olduğu sonucunu ortaya koymasının ardından Fransa'da Covid-19'a karşı nikotin tedavisi üzerinde durulmaya başlandı.

Covid-19 testi pozitif çıkmış ve hastanede tedavi gören 350 kişi ile tedavisi hastane dışında devam eden 130 vaka üzerinde yapılan araştırmada bu kişilerin sadece yüzde 5'inin sigara içtiği sonucu çıkmıştı. Araştırmayı yürütenlerden biri olan Profesör Zahir Amoura da, hastalar arasında sigara içenlerin oranının yüzde 5 çıktığını yineledi.

Fransa'da nüfusun yaklaşık yüzde 35'inin sigara içtiği göz önüne alındığında, yapılan araştırmalarda Covid-19 hastaları arasında sigara içenlerin oranının az çıkması, dikkatleri nikotine çevirdi.

Benzer bir çalışma Çin'de yapılmıştı. Koronavirüsün ilk çıktığı ülke olan Çin'de bin hasta üzerinde yapılan bir araştırmada, hastaların sadece yüzde 12.6'sının sigara içenlerden oluştuğu ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Çin'de sigara içme oranı yüzde 26.

Genel sigara içme yüzdesiyle karşılaştırıldığında, sigara içen Covid'li hasta oranı bu araştırma da da düşük çıkıyor. Araştırma sonuçları New England Journal of Medicine dergisinde yayımlandı.

Nikotin virüsleri engelliyor mu?

Fransız nörobiyolog Jean-Pierre Changeux'nun teorisine göre nikotin hücre reseptörlerine yapıştığı için virüsün hücrelere erişimini ve vücutta yayılımını engelliyor.

AFP'nin aktardığına göre Fransa'da araştırmacılar, bu konuda daha geniş çaplı klinik araştırmalar yapmak için sağlık bakanlığının iznini bekliyor.

Diğer yandan ilk araştırmanın yapıldığı Paris'teki Pitie-Salpetriere Hastanesi'nde bir adım daha ileriye gidilerek, yeni bir araştırma kapsamında sağlık çalışanları üzerinde nikotin bantları denenecek ve virüse karşı koruma sağlayıp sağlamadığı saptanacak. Aynı hastanede Covid-19 hastalarına da nikotin verilerek, bunun semptomları azaltıp azaltmadığı incelenecek.

Öte yandan Fransa Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Jerome Salomon,"Nikotinin kötü etkilerini unutmamalıyız." diyerek halka sigara kullanımı konusunda uyarıda bulundu.

Fransa'da resmi verilere göre her yıl 75 bin kişi sigaradan hayatını kaybediyor.

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