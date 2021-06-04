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Fransa, Malili güçlerle ortak operasyonları askıya aldı

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Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa’nın Malili güçlerle ortak operasyonları askıya aldığını duyurdu.
Fransa, Malili güçlerle ortak operasyonları askıya aldı

Fransa Savunma Bakanlığı, Fransa’nın ülkede son darbeden sonra Mali güçleriyle ortak askeri operasyonları askıya almaya karar verdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Mali’deki siyasi geçişin çerçevesini netleştirmek için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ve Afrika Birliği tarafından gereksinimler ve kırmızıçizgiler belirlendi. Bu garantileri gerçekleşmesi beklerken Fransa, Mali güçlerle ortak askeri operasyonları geçici bir önlem olarak askıya almaya karar verdi” denildi.

Geçtiğimiz pazar günü, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Mali’yi, siyasi istikrarsızlığın devam etmesi halinde Fransa’nın ülkeden asker çekeceği konusunda uyarmıştı.

Fransa’nın şu anda Sahel bölgesinde militanlara yönelik terörle mücadele operasyonunun bir parçası olarak 5 bin 100 askeri bulunuyor. Fransız ordusu 2013’ten bu yana Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Çad’daki güçleri destekliyor.

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