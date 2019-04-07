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Fransa meme protezini yasakladı

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Fransa, nadir görülen ve bağışlılık sistemine saldıran bir kanser türüyle ilişkilendirilen meme protezini yasakladı. Fransa bu konuda yasak getiren ilk ülke oldu...
Fransa meme protezini yasakladı

Fransa, nadir görülen ve bağışlılık sistemine saldıran bir kanser türüyle ilişkilendirilen meme protezini yasakladı. Fransa bu konuda yasak getiren ilk ülke oldu.

Fransa Ulusal Ecza ve Sağlık Ürünleri Ajansı'ndan (ANSM) yapılan açıklamada, nadir görülen ancak ciddi tehlike arz eden bir kanser türüne yol açabileceği gerekçesiyle meme protezlerinin ‘önlem olarak' yasaklandığı belirtildi. BBC'nin haberine göre yasağın, altı firma tarafından üretilen pürüzlü yüzeye sahip protezler için geçerli olduğu kaydedildi.

59 VAKA TESPİT EDİLDİ, ÜÇÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sputnik’in haberine göre Fransa'da bu protezlerle bağlantılı 59 kanser vakasının kayıt altına alındığı, bu kişilerden üçünün hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Söz konusu protezlerin yüzeyindeki pürüz arttıkça, bağışıklık sistemine saldıran anaplastik büyük hücreli lenfoma riskinin yükseldiği ifade edildi.

Ajans, ayrıca pürüzlü yüzeye sahip meme protezleriyle bağlantılı anaplastik büyük hücreli lenfoma vaka sayısının, 2011'den bu yana dikkat çekici biçimde arttığına işaret etti.

KANADA DA SIRADA

Kararla Fransa, pürüzlü yüzeye sahip meme protezlerini yasaklayan ilk ülke oldu. Ancak ANSM, kadınların bu protezleri çıkarmak için bir ameliyata girmeleri konusunda yorum yapmadı. ANSM, 'riskin nadir olmasını' buna gerekçe olarak gösterdi.

Kanada da aynı protezlerin kullanımını durdurmayı hedeflediğini açıklamıştı. Kanada, bu konuyla ilgili 28 vaka tespit ettiğini duyurmuştu.

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