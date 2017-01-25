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Fransa nükleer enerji üretiminde dünya lideri

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Fransa nükleer enerji üretiminde dünya lideri
Fransa, 58 reaktör ile nükleer enerji üretiminde dünyada ilk sırada yer alıyor.

France 3 televizyon kanalının araştırmasına göre, ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 76'sını, nükleer enerji santralleri karşılıyor. Bu ihtiyacın yüzde 16'sı yenilenebilir enerji kaynakları, yüzde 6'sı ise termik santrallerden temin ediliyor.

Fransa'da nükleer enerji santrallerindeki çalışan sayısı 220 bin civarında. Nükleer enerji santrallerinin yıllık cirosu ise 46 milyar avro. Uzay ve otomobil sanayinin ardından nükleer enerji santralleri, ülkenin üçüncü büyük ekonomik sektörünü oluşturuyor.

Son yıllarda nükleer enerji santrallerine yönelik tepkiler ve eski santrallerinin kapatılması yolundaki baskılar üzerine, sosyalist iktidar, 2025 yılına kadar nükleer enerji santrallerinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payını, yüzde 50'ye düşürme sözü vermişti.

Fransa, geçen yıl Çin ile birlikte İngiltere'nin güney batısındaki kentlerden HinkleyPoint'te 18 milyar sterlin (yaklaşık 24 milyar dolar) maliyetli yeni bir nükleer santral inşa etmek üzere sözleşme imzalamıştı.

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