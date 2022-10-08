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Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki askerini çekecek

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Fransa'nın Mali'den sonra Orta Afrika Cumhuriyeti'nden de askerlerini çekme kararı aldığı belirtildi.
Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki askerini çekecek

Fransa’nın Orta Afrika Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, başkent Bangui’de bulunan Bangui-MPoko havaalanında konuşlandırdığı son askeri birliğin yakında çekileceği bilgisi paylaşıldı. Çekilmenin tarihi ile ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, Fransız ve Orta Afrikalı makamların teknik konularda anlaştığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17-18 Şubat 2022’de Mali’deki askerlerini 4 ile 6 ay içinde çekeceklerini duyurmuştu. Fransa Barkhane operasyonu kapsamında Mali’de bulunan 3 üssü ve 2 bin 400 askerini ağustos 2022'de çekerek komşu ülke Nijer'e konuşlandırmıştı.

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