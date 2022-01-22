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Fransa Pfizer'ın COVID-19 İlacını Onayladı

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Fransa Pfizer'ın COVID-19 ilacını onayladı
Fransa Pfizer'ın COVID-19 İlacını Onayladı

Fransa'da son 24 saatte 400 bin 851 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Ayrıca ülkede Pfizer tarafından COVID-19'un tedavisi amacıyla üretilen "Paxlovid" isimli ilacın kullanımına onay verildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 235 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 128 bin 347'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 400 bin 851 artışla 16 milyon 601 bin 498'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 792'si yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 457 kişinin tedavisine devam ediliyor. Yoğun bakıma girenlerin sayısında yaşanan düşüş eğilimi sürüyor.

Pfizer tarafından üretilen ilacın kullanımına onay verildi

Fransa Yüksek Sağlık Otoritesi, ABD şirketi Pfizer tarafından COVID-19'un tedavisi amacıyla üretilen "Paxlovid" isimli ilacın kullanımına onay verildiğini duyurdu.

Fransız basınının Sağlık Bakanı Olivier Veran'ın yakın çevresine dayandırdığı haberlerde, bu ilaçtan 500 bin kutu sipariş edildiği ve bir hafta içinde geleceği aktarıldı.

AB yetişkin tedavisinde kullanılmasını tavsiye etmişti

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçen ay yaptığı değerlendirme sonucunda, ilacın onay almamasına rağmen yetişkinlerde acil durumlarda kullanılmasını tavsiye etmişti.Pfizer, aralıkta, ilacın COVID-19 hastalarının hastaneye yatışlarını veya ölüm riskini yüzde 88 azalttığını duyurmuştu.

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