  • BIST 1.099
  • Altın 461,578
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,7049
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi

Fransa polisi üstsüz güneşlenen kadınlara 'giyinin' dedi, İçişleri Bakanı kadınlara destek verdi: 'Özgürlük değerlidir'

» »
Fransa polisi üstsüz güneşlenen kadınlara 'giyinin' dedi, İçişleri Bakanı kadınlara destek verdi: 'Özgürlük değerlidir'
Fransa polisi üstsüz güneşlenen kadınlara 'giyinin' dedi, İçişleri Bakanı kadınlara destek verdi: 'Özgürlük değerlidir'

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, polisin Akdeniz sahilinde üstsüz güneşlenen kadınlardan giyinmelerini istemesinin ardından üstsüz güneşlenmeyi savundu.

Geçen hafta Sainte-Marie-La-Mer sahilinde üstsüz güneşlenen üç kadın, tatil yapan bir aile tarafından şikayet edildi. Ardından da iki polis memuru, çocuklarından endişe duyan bu ailenin talebi üzerine sahilde bulunan üç kadından göğüslerini kapatmalarını istedi

Olay ülkede memurlara karşı büyük bir tepki yarattı.

Kadınları destekleyen Bakan Darmanin Twitter'de yaptığı paylaşımda üstsüz güneşlenen kadınlara destek verdi: "Özgürlük değerli bir olgudur"

Darmanin, kadınların kıyafetlerini giymelerinin istenmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Pyrenees-Orientales polisinin Facebook'ta yayımladığı basın açıklamasında, "Hiçbir belediye emri Sainte-Marie-la-Mer'de üstsüz güneşlenmeyi yasaklamaz" ifadeleri de yer aldı.

'İki polis memurunun beceriksizliği'

Polislerin bu eylemi internette bir eleştiri dalgasına yol açtı. Bazıları Fransa'yı kasıp kavuran bir "bağnazlık" dalgasını sorgularken, bazıları da üstsüz güneşlenmenin yasaklanıp yasaklanmadığını sorguladı.

Polis sözcüsü Yarbay Maddy Scheurer olaydan iki polis memurunun "beceriksizliğini" sorumlu tuttu. "Beni her zaman üniforma içinde göreceksiniz" diye konuşan Scheurer, "Ancak Sainte-Marie-la-Mer sahilinde üstsüz güneşlenme serbest" dedi.

Bakan Darmanin kadınlardan göğüslerini örtmeleri istenmesinin yanlış olduğunu vurgularken, "Yönetimin hatalarını fark etmesinin normal olduğunu" söyledi.

Fransa'da üstsüz güneşlenmek yasa dışı değil, ancak yerel yetkililer giyimle ilgili direktiflerle uygulamayı yasaklayabiliyor.

2019'da VieHealthy web sitesi tarafından yapılan bir anket, üstsüz güneşlenmenin şu anda hem Fransa'da geçmişte olduğunu hem de diğer Avrupa ülkelerinden daha az yaygın olduğunu gösterdi.

Ankete katılan Fransız kadınların yüzde 22'si üstsüz güneşlendiğini söylerken, İspanyol kadınlarında bu oran yüzde 48, Alman kadınlarda ise yüzde 34.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan: Türkiye ile diyaloğa hazırız25 Ağustos 2020 Salı 18:09
  • Maas’tan Doğu Akdeniz konusunda, Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı25 Ağustos 2020 Salı 12:14
  • AB, Rusya'dan Navalnıy İçin Bağımsız Soruşturma İstedi25 Ağustos 2020 Salı 10:12
  • Times: “Doğu Akdeniz’deki gerilim büyüyor”25 Ağustos 2020 Salı 09:10
  • BM: Pandemi turizmde 1,2 trilyon dolar gelir kaybı ve 120 milyon kişinin işsiz kalmasına neden olabilir25 Ağustos 2020 Salı 08:33
  • Yunanistan, Fransa’dan savaş jeti ve fırkateyn istedi24 Ağustos 2020 Pazartesi 09:13
  • Rusya’da Armiya-2020 Forumu başladı24 Ağustos 2020 Pazartesi 08:40
  • Almanya'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı Türkiye'de de denenecek23 Ağustos 2020 Pazar 18:14
  • Nato: Belarus Sınırında Takviye İddialarını Reddetti23 Ağustos 2020 Pazar 15:42
  • AB'den Libya ateşkesi açıklaması: Tüm yabancı savaşçılar ülkeyi terk etmeli23 Ağustos 2020 Pazar 09:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti