Fransa polisini yumruklarıyla perişan eden eski boks şampiyonu için 114 bin Euro toplandı

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekliler'in Cumartesi günkü protestolarında bir polis memurunu yumrukladıktan sonra teslim olan eski boks şampiyonu Christophe Dettinger için internette 114 bin Euro toplandı.

Hükümetin tepkisi üzerine internet üzerinden başlatılan kampanyaya son verildi.

2007 ve 2008'de Fransa Hafif Ağırsiklet Box Şampiyonu olan ve 2013'te boksu bıraktıktan sonra memur olarak çalışmaya başlayan Dettinger'in bir köprü üzerinde polis memurunu yumruklarken çekilen görüntüleri sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

french boxer VS the police riot in france

