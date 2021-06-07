  • BIST 1.447
  • Altın 525,920
  • Dolar 8,6025
  • Euro 10,4923
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Fransa Rekabet Kurumundan Google'a 220 Milyon Avro Para Cezası

»
Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası verdi.
Fransa Rekabet Kurumundan Google'a 220 Milyon Avro Para Cezası

Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon avro para cezası verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, ABD merkezli News Corp. ile Fransız Le Figaro ve Belçikalı Rossel medya şirketlerinin şikayeti üzerine açılan soruşturmada, Google’ın kendi reklam ağında kendi teknoloji platformlarına ayrıcalık tanıdığının belirlendiği belirtildi.

Açıklamada, Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon avro olarak tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın bağlı olduğu Alphabet şirketi 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55,31 milyar avro gelir elde etti.

Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Huawei yeni tabletini tanıttı05 Haziran 2021 Cumartesi 18:29
  • Euro 2020 televizyon talebini yüzde 30 artırdı05 Haziran 2021 Cumartesi 17:31
  • Türk Telekom çalışanları 3 yılda 18 ton elektronik atığı dönüştürdü05 Haziran 2021 Cumartesi 17:02
  • Microsoft, yeni nesil Windows’u 24 Haziran’da tanıtacak03 Haziran 2021 Perşembe 20:59
  • NASA Venüs'e gideceğini açıkladı03 Haziran 2021 Perşembe 19:00
  • Xiaomi süper hızlı HyperCharge: 8 dakikada yüzde 100 şarj01 Haziran 2021 Salı 21:29
  • Google Fotoğraflar için sınırsız fotoğraf yedekleme sona erdi01 Haziran 2021 Salı 21:01
  • TCL, Tekirdağ'da akıllı telefon üretimine başladı01 Haziran 2021 Salı 19:02
  • Hepsiburada.com ABD'de halka açılacak01 Haziran 2021 Salı 18:30
  • Türkiye'de Elektrikte sanayi ve ticarethane aboneleri yatırım maliyeti olmadan çatılarına güneş santrali kurabilecek01 Haziran 2021 Salı 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti