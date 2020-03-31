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Fransa Sağlık Bakanı: KOVİD-19 Evanjelist Kilisesi'nden yayıldı

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede yeni koronavirüsün Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.
Fransa Sağlık Bakanı: KOVİD-19 Evanjelist Kilisesi'nden yayıldı

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkeyi etkisi altına alan Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Euronews'ta yer alan habere göre, Le Journal du Dimanche gazetesine demeç veren Veran, salgının geçen ay Mulhouse kentindeki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan ayinlerden yayıldığını kabul etti.

"Devrilme noktası, Mulhouse'daki Evanjelist Kilisesi'nde yapılan toplantıydı. Salgın, ülke geneline gerçekten buradan yayıldı" diyen Veran, Fransızların, hükümetin salgının yol açtığı krizin yönetimi konusunda endişelerinin bulunmasını normal karşıladığını söyledi.

Veran, ülkesinin Kovid-19'a karşı alınan önlemlerde geç kalmadığını savundu.

VİRÜS KİLİSEDEN AVUSTURYA'YA GİTTİ

Bu arada Le Monde gazetesinin haberinde, virüsün Mulhouse'daki Evanjelist Kilisesi'nden Avusturya'ya gittiği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan bir ailenin 17-21 Şubat'ta Mulhouse'daki kilisede yapılan ayinlere katıldığı, 27 Şubat'ta Belçika üzerinden Viyana'ya döndüğü ve virüs testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu ayinlerin, virüsün Afrika ülkesi Burkina Faso'da da görülmesine neden olduğu kaydedildi.

Vagadugu'da yaşayan papaz Mamadou Philippe Karambiri'nin, bu ayinlere katıldığı ve ülkesine dönüşünde kendisinde virüs tespit edildiği belirtildi.

AYİNLERE KATILAN EN AZ BİN KİŞİDE VİRÜS TESPİTİ

Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde, Mulhouse'daki Evanjelist Kilisesi'nde 17-21 Şubat'taki ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edildiği belirtilmişti.

Birçok şehirden katılımın olduğu bu ayinlerin, ülkede salgının yayılmasına neden olduğuna dikkat çekilmişti.

Haberde ifadelerine yer verilen kilisenin papazı ve doktor Jonathan Peterschmitt, "Ayinlere katılanların çoğu virüsü taşıyordu. Çünkü daha sonra çoğunun testi pozitif çıktı" demişti.

Sağlık Ajansı Kurumunun Mulhouse'un de içinde bulunduğu Grand-Est bölgesi Genel Direktörü Christophe Lannelongue, Mulhouse'da ayinlerden önce de vakaların görüldüğünü ancak salgına ayinlerin neden olduğunu itiraf etmişti.

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