Fransa Savunma Bakanı Parly'den NATO üyelerine: Avrupa savunmasından korkmayın

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda ittifakın diğer üyelerine, Avrupa Birliği'nin savunma planından korkmamaları gerektiğini söyledi.

Parly, söz konusu plandan ABD'nin de fayda sağlayacağını ve herhangi bir Avrupa gücünün ittifakı güçlendireceğini öne sürdü.

Brüksel’deki NATO ana karargahında düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında gündeme gelen konu, daha sonra gazetecilerle de paylaşıldı.

Fransa tarafından uzun süredir dillendirilen ve sık sık NATO'ya rakip olmayacağı belirtilen söz konusu adımla Paris, bir Avrupa ordusu kurulmasını istiyor.

Brüksel'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in de olduğu bir oturumda konuşan Fransa Savunma Bakanı Parly, "Avrupa savunması (Avrupa ordusu) ile ilgili bazı savunmacı açıklamalar duyduğumda ve bu örgüt içindekiler de dahil belirli tehditleri gözlemlediğimde, 'korkmayın!' diyorum." ifadelerini kullandı.

Parly, "Avrupa savunması, NATO'ya karşı inşa edilmeyecek, tam aksine: daha güçlü bir Avrupa, daha güçlü ve daha dirençli bir ittifaka katkıda bulunacaktır." şeklinde konuştu.