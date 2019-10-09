Fransa Savunma Bakanı: Saldırı 5 yıldır savaşmakta olduğumuz IŞİD'e fayda sağlıyor

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ''Türkiye'nin Suriye'ye saldırısı durmak zorunda'' denildi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'nin 'Barış Pınarı Harekatı'nın tehlikeli olduğunu ve durması gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı “Bu saldırı Kürtlerin güvenliği için tehlikelidir. Çünkü bu 5 yıldır savaşmakta olduğumuz IŞİD'e fayda sağlıyor. Saldırı durmak zorunda'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da adı 'Barış Pınarı Harekatı' olarak belirlenen operasyonu Twitter hesabından duyurmuş; "Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir" demişti.