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Fransa seçimleri: Juppe, skandallarla boğuşan Fillon'un yerine aday olmayacak

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Fransa seçimleri: Juppe, skandallarla boğuşan Fillon'un yerine aday olmayacak
Fransa'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan cumhurbaşkanı adayı François Fillon'un yerini alması için adı geçen Alain Juppe, baskıya karşın aday olmayacağını açıkladı.

Fillon, aile üyelerine hayali işler karşılığında vergi mükelleflerinin parasıyla maaş ödediği iddialarını reddediyor.

23 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu öncesi, yolsuzluk iddiaları ve daha sonra resmen suçlanmasından sonra, Fillon'a olan destek düşüşe geçmişti.

Kamuoyu yoklamaları Juppe'nin ikinci tura kalacağını gösteriyor. Fillon'ın ise ilk turu geçemeyeceği öngörülüyor.

Partinin önseçiminde aday olamayan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise acil bir toplantı çağrısı yaptı.

Fillon'a karşı suçlamalar ne?

Suçlamalar bir aydan uzun süredir gündemde ve kaybolacağa da benzemiyor.

Eşi Penelope'a hiç yapmadığı parlamentoda asistanlık görevi karşılığında birkaç yıl maaş ödediği iddialarıyla karşı karşıya.

Ancak Peneleope Fillon, eşi için çalıştığı konusunda ısrarlı ve "her şeyin yasal olduğunu ve deklare edildiğini" savunuyor.

Fillon'un çocukları Marie ve Charles'a da, avukatlık lisansı almalarından önce babalarının bürosunda yaptıkları yasal işler için para ödendiği iddiaları da var.

François Fillon, dün Paris'te onbinlerce taraftarına yaptığı açıklamada, bir kez daha iddialarla mücadele edeceğini söyledi.

Ancak Fillon'un kampanya ekibinde bulunan önemli isimler istifa etti ve önde gelen bazı Cumhuriyetçiler Fillon'a verdikleri desteği geri çekti.

Juppe'nin kararı sürpriz mi?

Evet ve hayır. Kamuoyu yoklamaları Bordeaux Belediye Başkanı'nın Fillon'un tersine, aşırı sağcı aday Marine Le Pen ile birlikte 7 Mayıs'taki ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Ancak Juppe, önseçimleri kaybetmesinden bu yana birçok kez, B planı olarak cumhurbaşkanlığı yarışına girmek istemediğini söyledi. Juppe bu günkü açıklamasında da devreye girip, halkı birleştirebilmesi için "çok geç" olduğunu söyledi.

Fillon gibi eski bir Başbakan olan Juppe, komplo iddilarında bulunan, yargıçları ve medyayı eleştiren Fillon'un kendi kendini köşeye sıkıştırdığını vurguladı.

Şimdi ne olacak?

Filllon üzerindeki baskının gelecek hafta artması bekleniyor. Eski Başbakan haftaya zimmetine para geçirdiği iddiasıyla başlatılan resmi soruşturmada yargıç önüne çıkacak.

Kısa vadede bu akşam, partisi bir birlik toplantısı yapacak.

Fillon'un yarıştan çekilmesi, genç merkez sağcı aday Emmanuel Macron'ın ikinci turda Le Pen'le mücadele etmesini sağlayabilir.

Bir büyük soru işareti de eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy konusunda. Önseçimlerde Fillon ve Juppe'ye geçilen Sarkozy, partinin acil bir toplantı yapması çağrısında bulunmuştu.

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