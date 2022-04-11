  • BIST 2.445,97
  • Altın 928.859
  • Dolar 14.7254
  • Euro 16.0569
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Fransa seçimleri: Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak

» »
Fransa seçimleri: Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak
Fransa seçimleri: Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Birinci turda ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 27,6'sını, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen ise yüzde 23,4'ünü aldı. İki aday 24 Nisan'da ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Macron ve Le Pen 2017'de de seçimin ikinci turunda karşı karşıya gelmişti. Macron, ikinci turda oyların yüzde 66'sını alarak Fransa Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Bu kez seçimin ikinci turunun daha çekişmeli geçmesi bekleniyor. IFOP-Fiducial şirketinin TF1 televizyonu için yaptığı kamuoyu araştırması, ikinci turda seçimin başa baş geçeceğini gösteriyor. Araştırmaya göre ikinci turda oyların Macron yüzde 51'ini, Le Pen ise yüzde 49'unu alacak.

Macron yeniden Fransa Cumhurbaşkanı seçilirse, ülkesinde 20 yıldır üst üste iki kez cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ilk siyasetçi olacak.

İlk turda solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin adayı Jean-Luc Mélenchon oyların yaklaşık yüzde 21,9'unu alarak üçüncü sırada yer aldı. Diğer adayların oy oranları ise yüzde 8'in altında kaldı.

 

Bir diğer aşırı sağcı aday Eric Zemmour'un oy oranı yüzde 7'de kalırken, muhafazakar aday Valerie Pecresse oyların sadece yüzde 4,8'ini alabildi.

Sosyalist Parti'nin adayı Anne Hidalgo'nun oy oranı yüzde 1,7'de kaldı.

Yeşiller'in adayı Yannick Jadot ise beklenenin üzerinde bir performans sergileyerek oyların yüzde 4,6'sını aldı.

Macron'dan seçmenlere aşırı sağı engelleme çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk turda kendisine oy veren seçmenlere ve ikinci turda kendisine destek verilmesi için çağrıda bulunan rakiplerine teşekkür etti.

Emmanuel Macron, seçmenlere, aşırı sağın iktidara gelmesini engellemek için ikinci turda kendisine oy vermeleri çağrısı yaptı.

Macron, "İlk turda bana oy vermeyenler de dahil herkese, bize destek verme çağrısı yapıyorum" dedi.

Kendisine oy vermeyenleri ikna etmeyi ve ikinci turda onların da oyunu almayı umduğunu vurgulayan Macron, "Daha hiçbir şey bitmedi. Popülist söyleme ve yabancı düşmanlığına teslimiyet...Bu, Fransa değil" diye konuştu.

Le Pen: Fransa'ya çekidüzen vereceğim

Marine Le Pen ise ilk tur sonuçlarının netleşmesi sonrası yaptığı açıklamada, Macron'a oy vermeyen herkese, ikinci turda kendisine oy vermeleri çağrısı yaptı.

Seçilirse "Tüm Fransız halkının cumhurbaşkanı" olacağını vurgulayan Le Pen, "5 yıl içinde Fransa'ya çekidüzen vereceğini" söyledi.

Le Pen konuşurken, destekçileri de "Kazanacağız" şeklinde sloganlar attı.

Mélenchon: İkinci turda Le Pen'e bir oy bile gitmemeli

İlk turda elenen Jean-Luc Mélenchon, Valerie Pecresse, Anne Hidalgo ve Yannick Jadot ile Komünist Parti'nin adayı Fabien Roussel, seçmenlerine ikinci turda Macron'a oy vermeleri çağrısı yaptı. Dört adayın toplam oy oranı yaklaşık yüzde 33.

Sonuçların Fransız halkının öfkesini yansıtmadığını belirten Mélenchon, "Hayal kırıklığına uğradım ama siyasi mücadelemi sürdüreceğim" dedi. Mélenchon, "İkinci turda Le Pen'e bir oy bile gitmemeli" diye konuştu.

Zemmour'dan Le Pen'e destek

Eric Zemmour ise beklendiği gibi seçmenlerine ikinci turda Le Pen'e oy vermeleri çağrısı yaptı.

Fransa'da seçimlere katılım oranı ise 2017'deki bir önceki cumhurbaşkanlığı seçimine kıyasla daha azdı.

Katılım oranı yüzde 74 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski turizm bakanı Elena Undrea, sınırda tutuklandı10 Nisan 2022 Pazar 20:45
  • Fransa’da oy verme işlemi başladı10 Nisan 2022 Pazar 11:57
  • 2 çocuk öldü, 50 kişi hastalandı09 Nisan 2022 Cumartesi 11:13
  • Fransa’da iki cami, cemaati ağırlamaya elverişli olmadığı ileri sürülerek kapatıldı08 Nisan 2022 Cuma 19:14
  • Ukrayna: İki Rus roketi tren istasyonunu vurdu08 Nisan 2022 Cuma 13:21
  • Borodyanka'daki yıkımın fotoğrafları08 Nisan 2022 Cuma 11:59
  • İsveçli Büyükelçi Borgstam’dan Türkiye’nin AB üyeliğine yönelik açıklama08 Nisan 2022 Cuma 11:34
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Savaşın biteceği tarihi söylediler08 Nisan 2022 Cuma 11:15
  • Avrupa'da esrarın yasallaşması tartışması sürüyor08 Nisan 2022 Cuma 10:33
  • Petrol fiyatında düşüş sürüyor, akaryakıta yansımıyor08 Nisan 2022 Cuma 10:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti