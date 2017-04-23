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Fransa seçimleri: Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

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Fransa seçimleri: Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
Fransa cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde sandıklardan gelen ilk sonuçlara göre liberal aday Emmanuel Macron ve aşırı sağcı aday Marine Le Pen ikinci tura kalmayı başardı.

 

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda liberal çizgideki eski ekonomi bakanı Emmanuel Macron ile aşırı sağcı aday Marine Le Pen ikinci tura kalmayı başardı.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kısmi seçim sonuçlarına göre Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen oyların yüzde 23,1’ini, Macron yüzde 23’ünü Cumhuriyetçiler'in adayı muhafazakâr François Fillon yüzde 19,7’sini, solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 18,5’ini aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 47 milyon oydan 33 milyonun 200 bininin sayıldığı, büyük kentlerden gelen oyların sayılmaya devam ettiği dolayısıyla sonuçların değişebileceği belirtildi.

TF1 televizyon kanalının projeksiyonuna göre Macron oyların yüzde 23'ünü, Le Pen yüzde 22'sini kazandı; Fillon yüzde 19,5, Mélenchon ise yüzde 19 oy oranıyla ilk turda elendi.

Resmi sonuçların kesinleşmesiyle Macron ve Le Pen 7 Mayıs'taki ikinci turda kozlarını paylaşacak. Fransa tarihinde ilk kez bir ana akım partinin adayı ikinci tura kalamamış oldu.

Fransa cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimini önde tamamlayan Emmanuel Macron AFP'ye yaptığı ilk açıklamada "Fransızlar yenilik arzusunu dile getirdi" diye konuştu.

Sosyalistler ve muhafazakârlardan Macron'a destek

Sonuçların ortaya çıkmasıyla hem iktidardaki sosyalistlerden hem de muhafazakarlardan ikinci turda Le Pen'e karşı Macron'a destek açıklamaları geldi. Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve "İkinci turda Ulusal Cephe'yi yenmek ve Le Pen'in Fransa'yı geri götürme ve Fransızları bölme yönündeki yıkıcı planını engellemek için ciddi bir biçimde Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı yapıyorum” dedi.

Muhafazakâr aday François Fillon'un kampanya koordinatörü adaylarının ilk turda elenmesinin "büyük bir hayal kırıklığı” olduğunu söyledi. Fillon da "Aşırı sağa karşı oy kullanmaktan başka seçenek yok, Emmanuel Macron'a oy vereceğim” diye konuştu. Cumhuriyetçiler'den eski başbakan Jean-Pierre Raffarin de "Tereddütsüz bir biçimde Emmanuel Macron'un arkasında toplanmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Macron'un ilk tur zaferiyle ilgili olarak “Eminim bir sonraki Fransa Cumhurbaşkanı o olacak. Avrupa için harika” yorumunu yaptı. Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz da Twitter hesabından "Emmanuel Macron’u kutluyorum. Fransa’daki tüm demokratlar bir milliyetçinin değil onun cumhurbaşkanı olması ve birleşmeli" yorumunu yaptı.

39 yaşındaki eski bankacı Emmanuel Macron'un siyasi kariyeri 2012 yılında Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kabinesinde danışmanlık yaparak başladı. Macron iki yıllık danışmanlığının yanı sıra sosyalist hükümette Ekonomi ve Sanayi bakanlığı yaptı. Avrupa Birliği yanlısı olan Macron'un Avrupa karşıtı Le Pen karşısında geniş bir kesimin desteğini alması bekleniyor.

  1. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda sandıklar kapandı
  2. Televizyonların ilk projeksiyonlarına göre merkezdeki "En Marche" (Yürüyüş) hareketinin lideri Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ikinci tura kaldı
  3. Seçimlerin ikinci turu 7 Mayıs Pazar günü yapılacak
  4. Kamuoyu araştırmaları, ikinci turda Marine Le Pen ile yarışması halinde Emmanuel Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı olacağını gösteriyordu
  5. 39 yaşındaki Macron seçimleri kazanırsa Fransa tarihinin en genç cumhurbaşkanı olacak

 

Araştırma şirketlerine göre favori Macron

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu sonrası yapılan iki kamuoyu araştırması da ikinci turda Emmanuel Macron'un net bir şekilde favori olduğunu gösteriyor. 

İki araştırma şirketinin araştırma sonuçları şöyle: 

Ipsos Sopra Steria: Macron yüzde 62 - Le Pen 38

Harris Interactive: Macron yüzde 64 - Le Pen 36 

 

 

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