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Fransa seçimleri: Macron'u Le Pen karşısında bu kez neden zor bir seçim bekliyor?

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 2017'deki seçimde olduğu gibi Emmanuel Macron ve Marine Le Pen yarışacak.
Fransa seçimleri: Macron'u Le Pen karşısında bu kez neden zor bir seçim bekliyor?

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, 2017'deki seçimde olduğu gibi Emmanuel Macron ve Marine Le Pen yarışacak. Macron 5 yıl önce Le Pen'i tabiri caizse ezip geçmişti. Ancak bu kez kimse Macron için seçimin ikinci turunun 2017'deki kadar kolay geçeceğini düşünmemeli.

İlk turda yapılan hesaplamalar, Fransa'da taktik oylamanın seçim haritasını nasıl yeniden çizdiğini gösteriyor.

Seçmenlerin üç büyük kampta toplandıklarını söylemek mümkün: Macron, aşırı sağ ve aşırı sol.

Birinci tur öncesi seçim kampanyasının son günlerinde, başka adaylara oy vermeyi düşünen birçok seçmen nihayetinde önde giden adaylardan birine yönelmeyi seçti.

Aşırı sağcı milliyetçi popülist Éric Zemmour'un oylarının önemli bölümü bu nedenle Marine Le Pen'e gitti. Muhafazakar Cumhuriyetçi Parti'deki sağ eğilimli bazı kesimler de aynısını yapmış olabilir.

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