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Fransa seçimleri: Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı tartışma konusu oldu

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin Pazar günü yapılacak ikinci turu öncesi Emmanuel Macron ve Marine Le Pen kampanyalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Son kamuoyu araştırmalarına göre Macron, Le Pen'in 8 puan önünde.
Fransa seçimleri: Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı tartışma konusu oldu

Kampanyasını daha az oy aldığı bölgelerde yoğunlaştıran 44 yaşındaki Macron'un Cumartesi çekilen bir fotoğrafı ülkede tartışma konusu oldu.

Kampanyası sırasında dinlenirken çekilen fotoğrafta Fransa lideri, gömleğinin düğmelerini büyük ölçüde açmış şekilde görüntülendi.

Bu fotoğraf da Macron'un özel fotoğrafçısı tarafından Instagram hesabında paylaşıldı.

Bazı uzmanlar da Macron'un sosyal medyayı yeterince kullanmadığını söylüyordu.

İlk turda Macron'a oy verenlerin sadece yüzde 20'si 18-24 yaş arası seçmenler

Fransız haber ajansı AFP'nin konuştuğu akademisyen Pierre-Emmanuel Guigo da bu noktanın altını çiziyor.

Paris-Est Créteil Üniversitesi'nde siyasi iletişim uzmanı olan Guigo, "Macron, gençler arasında çok popüler olmasına karşın sosyal medyada görünürlük için fazla bir şey yapmadı" dedi.

Kamuoyu araştırmalarına göre Macron'un ilk turda aldığı oyun yalnızca yüzde 20'si, 18-24 yaş arası seçmenlerdendi.

Macron ve Le Pen, Çarşamba günü televizyondan canlı yayınlanacak televizyon programında karşı karşıya gelecek.

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