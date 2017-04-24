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Fransa seçimlerinde FEMEN'den çıplak protesto!

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Fransa seçimlerinde FEMEN'den çıplak protesto!
Fransa'da devam eden cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylardan Le Pen'in oy kullandığı sandıkta çıplak protesto vardı.

Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine damga vuran olaylardan biri de FEMEN aktivistlerinin protestoları oldu.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDILAR

6 FEMEN aktivisti, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in oy kullandığı sandığa gelerek protesto eylemi yaptı. Yarı çıplak bir şekilde poz veren FEMEN aktivistlerinin üzerinde bulunan 'Başkan Le Pen' yazıları dikkat çekti.

Aktivistlerin Le Pen'in yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın maskelerini taktığı görüldü.

FEMEN protestocuları eylemlerinin ardından Fransız polisi tarafından yaka paça gözaltına alındı.

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