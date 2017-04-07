Fransa, Suriye'ye teçhizat ve ilaç gönderecek

Fransa, Şam rejiminin, kimyasal silah saldırısına karşı sivil halkın daha iyi koruması için Suriye'ye teçhizat ve ilaç gönderecek.

BFM televizyon kanalı, Fransa’nın Türkiye üzerinden Suriye’ye yaklaşık 500 kilo ilaç ve teçhizat göndereceğini duyurdu. Fransa, Suriye’ye kimyasal gaz saldırılarına karşı korunmak için özellikle sağlık ve ilk yardım ekiplerinin kullanımı için maske, yalıtımlı giysi, radyokaktif sızıntıya dayanıklı çadır ve antidot ilaç gönderecek. Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının desteği hazırlanan yardımlar, önümüzdeki günlerde Suriye’ye ulaştırılacak. BeşşarEsed rejiminin İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil kimyasal maddeden etkilenmişti.