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Fransa: Tahran artık siyasi bir seçim yapmalı

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Tahran ile Batılı ülkeler arasında devam eden nükleer müzakereler 10 günlük bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.
Fransa: Tahran artık siyasi bir seçim yapmalı

Tahran ile Batılı ülkeler arasında devam eden nükleer müzakereler 10 günlük bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

İran ve ABD 10 günlük bir aranın ardından geçen hafta yeniden dolaylı müzakerelerin son turuna kaldığı yerden devam etti. Anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya iki ülke arasında mekik dokuyarak açıkları kapamaya çalışmıştı.

Batılı diplomatlar açıklamalarında müzakerelerin taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeyi sağlayabileceğini, ancak bazı sorunların çözülemediğini ifade etmişlerdi.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, dün parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmada Rusya, Çin ve Batılı devletlerin anlaşmanın ana hatlarıyla ilgili fikir birliğine vardığını belirterek, “Şu anda bir eşiğe ulaşmış durumdayız. Haftalar değil, günler içerisinde bu anlaşmanın sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

İran’ın nükleer anlaşma konusunda baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani ise, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla cevap verdi ve Batılı devletlere “gerçekçi olma, uzlaşmazlıktan kaçınma ve son 4 yılda alınan derslere kulak verme” çağrısında bulundu.

Kani paylaşımında “Haftalarca süren yoğun müzakerelerin ardından, bir anlaşma gerçekleştirmeye hiç olmadığımız kadar yakınız; ancak her konuda fikir birliğine varılmadan hiçbir şeye karar verilmeyecek” ifadelerine yer verdi.

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