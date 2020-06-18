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Fransa: Türk ordusu gemimizi taciz etti; üç kez radar kilidi attı

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Türkiye Fransa'nın iddialarını yalanladı
Fransa: Türk ordusu gemimizi taciz etti; üç kez radar kilidi attı

Fransa, Türkiye'nin Akdeniz'deki bir Fransız fırkateynine yönelik 'aşırı agresif' yaklaşımını kınadığını, NATO üyesi Ankara'nın davranışlarının Libya'daki ateşkes çabalarına zarar verdiğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly video konferans yoluyla yapılan NATO savunma bakanları toplantısında Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik itirazlarını gündeme getirdi.

NATO misyonu çerçevesinde Akdeniz'de görev yapan bir Fransız fırkateyninin Türk gemileri tarafından 'oldukça agresif' bir önleme maruz kaldığını belirten Fransa Savunma Bakanlığı, söz konusu olayı NATO üyeleri arasında yaşanan 'çok ciddi bir olay' olarak niteledi.

Fransız yetkililer Fransa'ya ait fırkateynin Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir kargo gemisini incelemek istediği ancak gemiye eşlik eden Türk savaş gemilerinin Courbet adlı Fransız fırkateynini 'radar kilitleriyle' üç kez ikaz ettiğini açıkladı.

Radar kilidiyle uyarı yapılması denizde iki savaş gemisi arasında olası bir çatışma öncesi yapılan son uyarı olarak biliniyor.

AFP haber ajansının ulaştığı kaynaklara göre Fransa Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerine NATO'ya üye birçok ülkenin bakanlarından destek geldi.

Fransa Savunma Bakanlığı sözcüsü ise Paris'in Libya'da herhangi bir tarafın tutmadığını ve askeri bir müdahalenin Libya'daki soruna çözüm getirmeyeceğini açıkladı.

Paris ile Ankara arasında uzun bir süredir Libya konusunda tansiyonu yükselten açıklamalar geliyor.

Dün de Fransa Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili "Türkiye sorunu göz ardı edilmemeli, mücadele etmeli" açıklamasını yapmıştı.

Türkiye Fransa'nın iddialarını yalanladı

Fransa Savunma Bakanlığı'nın açıklaması üzerine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir Türk yetkili, Paris'in dile getirdiği ifadelerin 'yersiz' olduğunu söyledi.

AFP haber ajansına konuşan Türk yetkili, "Fransa'nın iddiaları yersiz, Fransız donanması tehlikeli manevralarda bulundu" dedi.

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