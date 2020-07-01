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Fransa, Türkiye ile 'askeri gerginlik' sonrası NATO tatbikatına katılmama kararı aldı

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Fransa, Türkiye ile 'askeri gerginlik' sonrası NATO tatbikatına katılmama kararı aldı
Fransa, Türkiye ile 'askeri gerginlik' sonrası NATO tatbikatına katılmama kararı aldı

Fransa ve Türkiye'ye ait iki fırkateynin Libya açıklarında 10 Haziran tarihinde yaşadığı gerginlik sonrası, Paris hükümeti Akdeniz'de yapılacak "Sea Guardian" NATO tatbikatına katılımını askıya aldığını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçtiğimiz hafta Türk ve Fransız donanmaları arasında yaşanan söz konusu hadiseye ilişkin "NATO'nun 'beyin ölümünün' kanıtı” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Fransa'nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, konuyla ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e 30 Haziran tarihinde (dün) bir mektup göndererek yaşanan gerginlikle alakalı memnuniyetsizliğini dile getirdiğini belirtti.

Mektupta Domenach'ın "Türkiye'yi ciddi ve ağır" hareket etmemekle suçladığı, Libya meselesinde Fransa'nın NATO'nun desteğinden yoksun olduğunu açıkça dile getirdiği ifade edildi. Bu sebeple Fransa'nın NATO Deniz Muhafızları'nın Akdeniz'deki operasyonlarına katılımını "askıya almaya" karar verdiği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz pazartesi günü Türkiye'nin Libya'da giriştiği faaliyetlerden dolayı "cezai sorumluluğu" olduğunu iddia etmişti.

Fransız ve Türk donanması arasındaki gerilimde ne yaşandı?

Paris hükümeti 10 Haziran tarihinde Libya kıyılarında Fransız fırkateyni Courbet'in , Libya'ya silah taşıdığından şüphelenilen bir yük gemisine yaklaşmaya çalışırken Türk fırkateyni Oruçreis tarafından NATO’nun çağrı sinyaliyle üç kez ikaz edildiğini iddia etmişti.

Fransa bunu "son derece saldırgan bir dil" olarak değerlendirirken, Türkiye ise "NATO misyonuna katılan bir Fransız savaş gemisinin taciz edildiğine" dair suçlamaların "asılsız ve kasıtlı" olduğunu savunmuştu.

Bu gelişme sonrası Fransa Savunma Bakanı Bakanı Florence Parly'nin şikayeti üzerine NATO yönetimi 18 Haziran'da konuyla ilgili soruşturma açmaya karar vermiş, Cumhurbaşkanı Macron ise Türkiye'nin Libya'da "tehlikeli bir oyun" oynadığını iddia ederek "Tavrımız sert olacak" uyarısında bulunmuştu.

Türkiye BM'nin tanıdığı hükümete, Fransa General Hafter'e destek veriyor

Fransa ve Türkiye'nin Libya'da devam eden iç savaşta aldıkları pozisyon birbirinden oldukça farklı. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in (BM)tanıdığı Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne(UMH) destek verirken, Fransa ise ülkenin doğusunu denetleyen General Halife Hafter'in tarafında yer alıyor.

 

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