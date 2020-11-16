Fransa: “Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar uygulanabilir”

Les Echos Gazetesi ve Europe 1 radyosunun ortak yayınına katılan Beaune, "Ekonominin bazı sektörlerinde Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir. Tüm seçenekler görüşülüyor" dedi.

Beaune, son dönemde tartışılan seçeneklerden biri olan Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği'nden lağvedilmesinin ise etkili olmayacağını düşündüğünü kaydetti.

Fransız bakan, Fransa'nın Türkiye karşısında yalnız olmadığını savundu. Beaune, "Bugün hiçbir Avrupa ülkesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve rejimiyle ilgili yanılsamalar görmüyor. Son AB zirvesinde Türkiye'ye bir şans daha verdik, ancak yine sistematik provokasyon ve saldırganlık yolunu seçtiler. Somut kararlar vermek için henüz çok erken. Tüm ortaklarımızın oy hakkı var" diye konuştu.