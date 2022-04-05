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Fransa, Türkiye’yi “yeşil listeye” dahil etti: Turkovac listede yok

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Corona virüsü salgını dolayısıyla Türkiye'den gelen yolculara kısıtlama uygulayan Fransa'dan yeni bir hamle geldi.
Fransa, Türkiye’yi “yeşil listeye” dahil etti: Turkovac listede yok

Fransa Başkonsolosluğu tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Fransa’nın Türkiye’ye uyguladığı seyahat kısıtlamalarının değiştiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Covid-19 salgınıyla mücadelede, Fransız makamlarınca uygulanan seyahat kısıtlamaları 31 Mart 2022 tarihinde güncellenmiş olup, Türkiye turuncu listeden yeşil listeye alınmıştır” denildi.

Türkiye’den Fransa’ya gidecek turistler için istenen belgeler ve kıstaslar da sıralandı. Açıklamada, “Genel seyahat koşullarını karşılayan (geçerli seyahat belgesi, vize vb.) Avrupa İlaç Ajansı’nın onay verdiği aşılarla (Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, AstraZeneca) tam aşılandığını belgeleyen; veya son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucu / son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testinden birini ibraz eden; veya ilk PCR veya hızlı antijen pozitif test sonucunun 11. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz eden yolcular herhangi bir kısıtlamaya
tabi olmaksızın ülkemizden Fransa'ya seyahat edebilirler” denildi.

Açıklamada, Türkiye’de kullanılmakta olan Turkovac aşısının geçerli olmadığı ve bu aşıları olanların ekstra PCR ya da hızlı antijen testi sonuçlarını ibraz  etmeleri gerektiği de görülüyor.

SINOVAC ÜSTÜ mRNA AŞISI KABUL EDİLİYOR

Yapılan açıklamada, “Ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan aşılarla (Sinovac ve Sinopharm) iki doz aşılanan ve akabinde mRNA aşısıyla üçüncü dozun uygulanmasından 7 gün geçmiş kişiler de tam aşılanmış olarak kabul edilmektedir” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan yeşil listeye alınan Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde zorunlu bir neden gösterilme uygulaması da sona ermişti.

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