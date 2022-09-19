Fransa uzay çalışmaları için 9 milyar euro yatırım yapmaya hazırlanıyor

Fransız basınında yer alan habere göre, başkent Paris'te 73'üncüsü düzenlenen Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) açılışında konuşan Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, "Fransa, araştırma ve uzay endüstrimiz için gelecek üç yıl içinde uzay sektörüne 9 milyar eurodan fazla yatırım yapmaya hazırlanıyor" dedi.

Borne, bu yatırımların şubatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un belirlediği uzay stratejisi kapsamına girdiğini belirterek Avrupa Birliği ile uzaya erişimde kendi kendine yetebilmenin, ilk stratejileri olduğuna işaret etti.