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Fransa ve İngiltere’den yasa dışı göçle mücadele anlaşması

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Fransa ve İngiltere'nin zaman zaman ilişkilerini geren göçmenlerin Manş Denizi üzerinden yasa dışı geçişi konusunda ortak mücadele için aralarında yeni bir anlaşmaya vardığı belirtildi.
Fransa ve İngiltere’den yasa dışı göçle mücadele anlaşması

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter’da, İngiliz mevkidaşı Suella Braverman ile Manş Denizi üzerindeki yasa dışı göçe karşı iki ülke işbirliğini güçlendirme taahhüdü imzaladıklarını duyurdu.

İngiltere’nin bu kapsamda 72,2 milyon avro sağlamayı taahhüt ettiğini aktaran Darmanin, anlaşmanın yeni gözetleme ekipmanlarının finansmanı, koordinasyon ve bilgi paylaşımını güçlendirme, sınır personelini yüzde 40 artırma gibi maddeleri içerdiğini paylaştı.

Fransa İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada da Paris ve Londra arasında “devam eden işbirliğinin bir parçası olarak derme çatma teknelerle dahil her türlü yasa dışı göçmen geçişini engellemek için uluslararası hukuk kapsamında bir dizi önlem alındığı” ifade edildi. Açıklamada, Fransa ve İngiltere makamlarının birlikte yasa dışı göçle mücadelede tekneler aracılığıyla 2021’de 23 bin, bu yıl 30 bin yasa dışı girişimi engellediği aktarılarak, iki ülke istihbaratının ortaklaşa yaptığı operasyonlarla 55 yasa dışı göç örgütünü çökerttikleri ve 500 kişiyi gözaltına aldıkları kaydedildi.

Bütün çabalara rağmen yasa dışı göç girişimlerinin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Paris ve Londra’nın bu yolda yaşanan can kayıplarını önlemek ve yasa dışı göç çetelerini etkisiz kılmak için işbirliklerini hızlandıracağına işaret edildi.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ise, anlaşmanın her iki ülke için gerçek bir galibiyet olduğunu bildirdi. İngiltere İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, yasa dışı göçle mücadele konusunda, bugün Fransa’yla varılan yeni anlaşma kapsamında, Fransız sahillerinde devriye gezen ve İngiltere tarafından finanse edilen sınır personeli sayısının yüzde 40 artırılacağı belirtildi. 

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